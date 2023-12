Polícia busca por jogador suspeito de matar atual namorado da ex e abusar dela em Jandira

A Polícia Civil procura pelo jogador Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos, de 27 anos, suspeito de matar o atual namorado da ex-mulher e abusar sexualmente dela, em Jandira, no domingo (3). Ele foi contratado pelo Taubaté para disputar a temporada de 2024.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No endereço, a equipe se deparou com uma jovem de 23 anos, que afirmou que seu ex-companheiro invadiu o imóvel com uma faca e uma marreta e matou o atual namorado dela, de 28 anos. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda segundo a SSP, a vítima informou também que após cometer o homicídio, o jogador a violentou sexualmente e fugiu. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Jandira (UPA) e depois foi submetida ao exame de corpo de delito.

O caso foi registrado na Delegacia de Jandira como homicídio, estupro, sequestro e cárcere privado. Os agentes atuam durante toda esta segunda-feira atrás do suspeito, que não foi visto após o crime.

O Esporte Clube Taubaté, que disputa a série A2 do Paulista, suspendeu Carlinhos preventivamente e informou que não conseguiu contato com o jogador, que nem chegou a entrar em campo pelo novo time.