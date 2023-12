“Se for bom para Osasco, seremos a favor”, diz Rogério Lins sobre privatização da Sabesp

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), declarou que será a favor da privatização da Sabesp caso o projeto favoreça o município. “A gente vai discutir e se for bom para Osasco e para o estado de São Paulo, seremos a favor”, afirmou, na manhã desta segunda-feira (4), durante entrevista ao programa “Manhã Bandeirantes”, nos estúdios da Rádio Bandeirantes, na capital paulista.

A declaração do prefeito veio em resposta ao questionamento de como sua gestão se posicionaria com relação ao tema. Na oportunidade, Lins lembrou de ações sobre saneamento básico em Osasco, que incluem ampliação da captação e do tratamento de esgoto. “Conseguimos avançar com a construção de um coletor tronco, que leva o nosso esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Barueri, a gente não tinha isso”, afirmou, frisando que “os investimentos estão lentos” nesse sentido.

“A gente tinha um desafio muito grande na zona Norte, temos avançado, mas ainda não como a nossa cidade merece. E agora tem a discussão da privatização, com a possibilidade de que, em 2026, a gente tenha todo o esgoto da nossa cidade tratado. Os estudos que estão nos apresentando, mostram que o valor da conta de água será reduzido e [prevê] aumento de investimento na nossa cidade”, pontuou.

O projeto que autoriza o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) a privatizar a estatal começou a ser discutido hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Os deputados da base de apoio do governador pretendem aprovar a proposta até quarta-feira (6).

O texto precisa do apoio de 48 dos 94 deputados estaduais para ser aprovado. Entre os parlamentares contrários à privatização está o ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT).