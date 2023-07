Polícia Civil encontra plantação de maconha em Cotia e quatro traficantes são presos

Duas mulheres e dois homens foram presos por envolvimento no crime de tráfico de drogas, no bairro Rosemary, em Cotia. A prisão aconteceu durante uma ação coordenada pela 6ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Denarc), com agentes da equipe Falcão 63.

A operação foi desencadeada após a equipe receber informações que apontavam para a produção e venda de maconha em uma residência no bairro. No endereço, foi localizada uma estufa com seis pés de maconha, além de uma ligação clandestina de energia elétrica.

Segundo a polícia, um dos suspeitos estava com uma quantidade de entorpecente no bolso. O local passou por perícia e os indivíduos foram detidos e encaminhados à delegacia. As investigações continuam.

