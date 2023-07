Barueri Vôlei apresenta a nova ponteira Camila Mesquita

O Barueri Vôlei anunciou hoje (24) a contratação da ponteira Camila Mesquita, de 23 anos.

Apesar de jovem, Camila possui no currículo a Superliga A em 2021, a Copa do Brasil 2021 e a Superliga B em 2019, além de ser bicampeã pan-americana universitária. Sua história no vôlei começou acompanhando sua mãe, também jogadora de vôlei.

Para essa temporada, a atleta revela que está ansiosa por enfrentar os desafios na nova posição (antes ela atuava como oposta).

Camila, que tem 1,81 metros, já atuou pelo Pinheiros, Minas, Valinhos, São Caetano (último clube antes de Barueri) e também na base do Bradesco Osasco.

