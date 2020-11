Polícia Civil terá viaturas blindadas pela 1ª vez em sua história

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (5), a compra de 105 novas viaturas da Polícia Civil com proteção balística e rádio transceptor. Os novos veículos, do modelo SUV, devem ser entregues até o fim do primeiro trimestre de 2021.

publicidade

Cada veículo receberá investimento de R$ 222 mil, totalizando uma aquisição de mais de R$ 23 milhões, que foi realizada por meio de um pregão eletrônico ocorrido em outubro.

A blindagem deve garantir mais segurança para os agentes, principalmente em situações com risco de troca de tiros. Setenta veículos estão em fase final de fabricação e serão entregues nos próximos meses, segundo o governo do estado.

publicidade

A PM também contará com viaturas com proteção balística, que serão utilizadas no patrulhamento ostensivo de unidades especializadas, como o Comando de Policiamento de Choque (CPChq) e Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps).

“Um fato inédito no Brasil. Essas são as primeiras viaturas blindadas da história da Polícia Civil e da Polícia Militar. A exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil também terá veículos blindados para garantir a segurança dos seus policiais e a melhoria na eficiência da pronta resposta nas ruas”, destacou Doria.

publicidade

Na gestão de Dória, o governo do estado já investiu R$ 286 milhões em viaturas para reforçar a atuação das polícias Civil e Militar, além de beneficiar ainda o Corpo de Bombeiros e o policiamento ambiental.

Em relação ao investimento na modernização de equipamentos das forças de Segurança Pública, o Estado investiu cerca de R$ 200 milhões, com a compra de novos fuzis, pistolas, escudos balísticos, entre outros.

…

Leia também: Adolescente de Itapevi finge sequestro para ir curtir praia com amigas em Bertioga