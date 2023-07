Polícia identifica suspeita de imitar macaco para ofender mulheres negras em shopping na Granja Viana

A Polícia Civil apura um suposto caso de racismo ocorrido dentro de um estabelecimento localizado no Open Mall The Square, na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, no último sábado (8). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual uma mulher branca aparece visivelmente alterada e chega a fazer gestos como se estivesse imitando um macaco dirigindo-se a três mulheres negras.

Nas imagens que viralizaram na Internet, é possível ver o momento em que a suspeita, que está vestida com uma blusa branca, se dirige à uma das mulheres negras. A confusão teve de ser contida por funcionários do estabelecimento. As imagens não têm áudio.

Segundo uma das vítimas, a mulher branca teria as chamado de “lindas e corajosas” em tom de deboche. “Ela pensou que a gente ia pegar a bolsa e ir embora, mas nós ficamos e ignoramos. Até ela começar a imitar um macaco e apontar para a gente”, contou ao “Metrópoles”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou hoje (13), em nota ao Visão Oeste, que uma mulher de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi identificada e prestará esclarecimentos nos próximos dias na Delegacia de Cotia, onde o caso é investigado. Já as vítimas foram ouvidas ontem, ainda segundo a SSP.

Em nota ao G1, o shopping Open Mall The Square lamentou o ocorrido e afirmou que repudia e não compactua com qualquer ato discriminatório dentro e fora de suas dependências. “Informamos que o The Square está apurando e tomando todas as medidas cabíveis para colaborar com o esclarecimento do caso”, diz a nota.

“Prestamos solidariedade à família da vítima e nos colocamos inteiramente à disposição para colaborar para investigação do caso, junto às autoridades competentes que atuarem no caso”, finaliza o shopping na nota.