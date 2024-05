Polícia investiga comércio ilegal de joias roubadas em Barueri e Carapicuíba

A Polícia Civil realizou uma operação para investigar comerciantes suspeitos de adquirir e revender joias roubadas em Barueri e Carapicuíba. De acordo com as investigações, algumas dessas joalherias operavam dentro de shoppings centers, dando uma falsa aparência de legalidade às atividades criminosas. Entre a última quinta-feira (2) e sexta-feira (3), foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão contra os investigados na região.

publicidade

Conforme apurado pela Polícia Civil, os comerciantes compravam os produtos roubados sabendo de sua origem ilícita. Durante o cumprimento dos mandados, agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), apreenderam joias, relógios, pedras preciosas e documentações que comprovam as atividades ilegais.

As evidências coletadas permitiram desvendar a estrutura administrativa por trás dessas joalherias, responsável por inserir os produtos roubados no mercado de forma dissimulada. Os envolvidos seguem sendo investigados pela 4ª Delegacia Patrimônio do Deic, sob a acusação de receptação qualificada.