Prefeitura de Osasco realiza nesta terça (7) mega drive-thru para arrecadar doações para o RS

A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza hoje, terça-feira (7), das 19h às 22h, um mega drive-thru de arrecadação de donativos em prol das vítimas do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. A ação acontece no estacionamento do Paço Municipal, localizado na Avenida Narciso Sturlini, no Centro.

Serão aceitos alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas, cobertores, travesseiros, colchonetes, ração para animais, sacos para lixo e outros itens que possam auxiliar os atingidos pela tragédia gaúcha.

Aqueles que preferirem realizar doações por meio de PIX podem utilizar a chave “SOS Rio Grande do Sul – CNPJ 92.958.800/0001-38”. Os valores serão encaminhados diretamente ao governo do Estado.

A iniciativa visa reunir suprimentos essenciais para amenizar o sofrimento das famílias impactadas por um dos mais devastadores desastres naturais já enfrentados pelo Rio Grande do Sul, mobilizando a solidariedade da população osasquense.