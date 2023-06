Polícia investiga morte de motorista de app a facadas em Osasco

Um motorista de aplicativo foi morto a facadas, no bairro Umuarama, em Osasco, na noite de quarta-feira (28). Ninguém foi preso até o momento.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem no endereço, os policiais se depararam com um veículo modelo Fiat Mobi cor prata que havia colidido contra um poste.

O motorista, de 54 anos, estava ao lado do veículo com um ferimento no pescoço, que teria sido feito com uma faca. O resgate do Samu chegou para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

publicidade

Segundo informações da PM, a vítima, que costumava estacionar na rua enquanto esperava por corridas, foi surpreendida por quatro suspeitos que estavam em duas motos. O celular e outros pertences da vítima não foram levados. Ainda não se sabe a motivação do crime.

O local do crime passou por perícia. A ocorrência foi registrada como homicídio no 5º DP de Osasco, que prossegue com as investigações para esclarecer o caso.