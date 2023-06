Carapicuíba terá show de Maiara e Maraisa em agosto

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa se apresentará no Expo Oeste, no Centro de Carapicuíba, no mês de agosto. O show está marcado para às 21h do dia 5 de agosto.

Os ingressos estão à venda entre R$ 56,50 (arena 1º lote) e R$ 135,60 (camarote 3º lote) e podem ser adquiridos no site Tycket.com, onde podem ser encontradas mais informações.

As irmãs contam com um repertório repleto de sucessos, como “A Culpa é Nossa”, “Medo Bobo”, “10%”, “Sorte que Cê Beija Bem” e “Todo Mundo Menos Você” com participação da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça, entre outras canções.

