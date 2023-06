PAT Santana de Parnaíba passa a disponibilizar vagas via Whatsapp

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Santana de Parnaíba está disponibilizando as suas vagas de empregos via grupo de Whatsapp.

Os candidatos podem se cadastrar e receber as vagas disponíveis diariamente. As empresas também podem cadastrar suas vagas disponíveis via aplicativo de mensagem.

Para trabalhadores, o número de Whatsapp do PAT é (11) 4156-6369.

Já para os empregadores, o número para cadastrar as vagas é o (11) 4154-4187.