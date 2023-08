Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Açucará, em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma grande quantidade de drogas no sábado (19) no Açucará, zona norte de Osasco.

A equipe foi averiguar uma denúncia de tráfico de drogas pela Rua dos Imigrantes e visualizou no local uma mulher, que ao perceber a presença policial fugiu pelos fundos de um barraco.

Em diligências pelo local, foi constatado que se tratava de um depósito para armazenamento das drogas e aparatos para sua fabricação e embalagem.

Foram apreendidos: 8.886 eppendorfes de cocaína, 12 sacos plásticos com cocaína, 2.279 eppendorfes com crack, 1 tijolo e meio de maconha, 1 saco plástico com maconha, 580 porções de maconha, 167 tubos plásticos com K9, 03 balanças de precisão, 01 prensa a vácuo e vários sacos plásticos com eppendorfes vazios.

As drogas foram encaminhadas ao 5°Distrito Policial de Osasco.

