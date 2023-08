Praça na Vila Osasco é reformada

A Prefeitura de Osasco entregou no sábado (19) a reforma da Praça 8 de Maio, também chamada de Artur Seferian, na Vila Osasco. O espaço recebeu troca da grama da quadra de futebol society e pintura das quadras de futsal e de basquete.

Também foram feitas melhorias na quadra de futevôlei e salas administrativas, na pista de caminhada, no pet parque, e instalação de novos brinquedos no playground.

Participaram da solenidade o prefeito Rogério Lins (Podemos), o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), secretários municipais, vereadores e integrantes da família Seferian.

“Neste ciclo de sete anos é a segunda reforma geral que fazemos aqui, pois é um espaço bastante utilizado. Aumentou muito o número de frequentadores em razão do crescimento de empreendimentos imobiliários nessa região”, afirmou o prefeito.

Nos últimos anos a Prefeitura de Osasco já reformou praças esportivas em todas as regiões da cidade e criou novos espaços para atividades físicas e esportivas, entre elas a do Parque da Fito, no Jardim das Flores, que passou por reforma geral. No local também foi implantada uma academia ao ar livre.

