Policiais militares de Osasco vão alimentar animais de rua durante quarentena

Policiais militares do 14º Batalhão, em Osasco, criaram um projeto para alimentar animais de rua da cidade também afetados pela quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus, já que muitos acabam sendo alimentados por comerciantes que hoje estão com lojas fechadas ou pedestres que têm evitado sair às ruas. Um policial vai andar com ração na viatura para distribuir aos animais de rua.

“Montarmos uma patrulha que vai auxiliar os animais que moram na rua e, por conta da quarentena, estão sem ter onde se alimentar, já que os comércios estão fechados, os restaurantes e tudo mais”, anunciou a Major Eunice, do 14º Batalhão, nesta terça-feira (14).

“Nós ganhamos uma doação de ração e o soldado Teixeira vai andar com essa ração na viatura dele em patrulhamento, sem onerar de forma alguma o atendimento à comunidade. Passando pelas ruas e verificando animais em situação de abandono, ele vai alimentá-los com essa ração que foi doada”, explicou a Major Eunice em vídeo.

Outra ação solidária inspiradora relacionada aos policiais militares de Osasco em meio à pandemia do novo coronavírus foi a doação, por parte de uma aluna-oficial da PM, de máscaras confeccionadas pela mãe dela aos PMs do 14º Batalhão.