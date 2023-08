Policiais prendem homem e recuperam carro roubado em Barueri

Policiais Militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) recuperam um carro roubado, em Barueri, na última sexta-feira (11). Um homem foi preso durante a ação.

Segundo a PM, a abordagem foi na Estrada Velha de Itapevi. Durante a vistoria veicular, a equipe verificou que as numerações do chassi, motor, vidros e etiquetas de identificação estavam com sinais de adulteração e, após pesquisas, constatou que o automóvel era roubado.

Diante dos fatos, o indivíduo que conduzia o carro e o veículo foram apresentados ao Distrito Policial local onde permaneceram à disposição da Justiça.

