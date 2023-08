Inscrições no programa de estágio da Azul terminam nesta quarta (16)

Vão até quarta-feira (16) as inscrições no programa de Estágio da Azul Linhas Aéreas 2023, com vagas em São Paulo. Podem se inscrever estudantes de graduação ou tecnólogos a partir do 2º semestre nas áreas de Engenharia, Humanas, Negócios, Tecnologia e Finanças.

publicidade

O Programa de Estágio da Azul tem duração de 2 anos e os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, em horário comercial em São Paulo, Campinas ou Jundiaí.

Além de bolsa auxílio compatível com o mercado, são oferecidos benefícios como vale transporte, convênio médico e odontológico, Gympass e concessão de passagens aéreas.

publicidade

As inscrições devem ser feitas no site da Cia de Talentos, onde podem ser encontradas mais informações.

publicidade