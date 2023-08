Casa do Trabalhador de Jandira seleciona estudantes do Ensino Médio para estágio

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na quinta-feira (17), às 9h30 e 14h, processo seletivo para estágio direcionado a estudantes do Ensino Médio.

Os requisitos para participar são:

Idade entre 16 e 17 anos;

Cursando o 1° ou 2° ano do Ensino Médio;

Disponibilidade para estudar no período matutino ou noturno.

O estágio tem duração de 24 meses. É oferecida uma bolsa estágio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, convênio com farmácia, restaurante no local, vale alimentação, vale transporte, entre outros.

Os interessados devem comparecer no dia e hora marcados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila MErcedes) com documento pessoal com foto e currículo atualizado.