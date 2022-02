Polo Tecnológico de Osasco receberá Apple, Microsoft e mais gigantes

O secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, Gerson Pessoa, disse que o bairro Bonfim será transformado em modelo de “cidade inteligente”, com tecnologias que serão expandidas para todo o município futuramente. Os detalhes do projeto foram divulgados em entrevista concedida ao “Show Podcast”.

Gerson Pessoa explicou que o investimento na modernização do bairro tem o objetivo de transformar o local em endereço para empresas 4.0, o que fará surgir o Polo Tecnológico de Osasco. Segundo o secretário, a criação do Polo é a evolução da atual condição da cidade, que ganhou destaque nacional por sediar 25% das startups bilionárias (também chamadas de unicórnios) existentes no Brasil e 20% das instaladas na América Latina.

“Queremos que o Bonfim centralize as empresas de tecnologia, para isso vamos criar ali todos os atrativos necessários para conquistarmos negócios desse segmento. Estamos atentos a ‘pequenos gênios’ por trás de startups que têm potencial para serem mega empresas, como as já consolidadas no município”, disse o secretário, referindo-se aos unicórnios Mercado Livre, Uber, iFood, Rappi, 99 e Facily, que já atuam em terras osasquenses.

O propósito de Gerson e do prefeito Rogério Lins é que este complexo empresarial receba também um Polo Tecnológico, local para qualificação de mão de obra voltada à tecnologia, com incubadoras de startups e espaços de coworking, para ajudar no surgimento de pequenos empreendedores. “Não iremos apenas disponibilizar espaço e equipamentos. Daremos peso à orientação, para que, além de se desenvolverem, os novos negócios também possam se manter bem colocados e fortes”, explicou.

A Vila Yara entrará no processo

Entendendo que será necessário um tempo para a transformação do Bonfim, Gerson revelou na entrevista que um plano da Prefeitura, envolvendo a Vila Yara, irá antecipar ações que levarão Osasco à conquista do Polo. “Encontramos um prédio grande, de cerca de 4 mil m², onde iremos iniciar o Polo Tecnológico”, disse, complementando que o local também receberá a SEDITE, o Sebrae, a Microsoft, a Apple e uma empresa de games recém chegada à cidade e ainda não revelada pelo secretário.

“Estamos em fase de locação do espaço e já temos essas parcerias que trazem uma vasta oferta de cursos. A qualificação voltada à tecnologia, será realidade em Osasco ainda este ano. Acredito que as atividades comecem em cerca de 90 dias”, disse Gerson Pessoa.