Ponteira Glayce, do Osasco, sofre ruptura do ligamento no Liberatti

A jogadora Glayce Kelly, que já jogou no Barueri e agora defende as cores do Osasco Vôlei, sofreu uma ruptura do ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo na partida da última sexta-feira (24) contra o Maringá. A lesão aconteceu no terceiro set da vitória do Osasco contra o time paranaense.

publicidade

Devido à gravidade da lesão, a atleta será submetida a uma cirurgia nos próximos dias e o patrocinador máster, o Grupo São Cristóvão Saúde, fornecerá toda a estrutura e profissionais para o procedimento.

O tempo estimado de recuperação é de cerca de oito meses.

publicidade

“Estou bem e pronta pra passar por isso. Estou cercada de grandes profissionais e de pessoas que me amam e querem meu bem, começo uma batalha diferente, mas a alegria e brilho no olhar serão sempre os mesmos”, disse a ponteira em seu perfil no Instagram.