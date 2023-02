Concurso público abre vagas de auxiliar administrativo no Cioeste em Barueri

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) lançou um concurso público para preencher quatro vagas de auxiliar administrativo no escritório da entidade, localizado em Alphaville, Barueri. As inscrições começam nesta segunda-feira (27) e vão até o dia 28 de março.

A jornada será de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.873,87 mais auxílio transporte.

Os candidatos devem ter, no mínimo 18 anos, ensino médio completo, estar quite com a Justiça Eleitoral, estar em dia com as obrigações militares (homens) e ter o CPF regularizado.

Seleção e como se inscrever no concurso público com vagas no Cioeste:

A seleção será por meio de prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e conhecimentos específicos sobre a função.

Os interessados em participar do concurso público do Cioeste devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP, com taxa de R$ 67,90. Leia aqui o edital.

Cioeste

O Consórcio Intermunicipal é formado por 12 cidades da região, sendo: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

A região conta com aproximadamente 3 milhões de habitantes e uma economia regional que gera 2,5% do PIB Nacional (mais de R$ 133 mil no ano de 2013), consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em importância socioeconômica.

