Inscrições para concurso público em Jandira começam segunda-feira (27)

A Prefeitura de Jandira abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para concurso público para diversas vagas.

Os cargos vão de ajudante geral (salário R$1.400) a Procurador Jurídico (salário R$ R$ 8.700,65), passando por professores, médicos entre outros. As exigências vão de ensino fundamental incompleto a superior completo.

As inscrições serão realizadas via internet pelo site do Instituto Indepac até dia 24 de março.

As provas objetivas serão realizadas na cidade entre 23 e 30 de abril (prova objetiva e prova prática para alguns cargos).

O edital completo está no site da Prefeitura de Jandira.