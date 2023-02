Cioeste prepara fórum sobre igualdade racial e nota de repúdio por intolerância religiosa no BBB

O Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo reuniu os membros do grupo de trabalho de Igualdade Racial na manhã de sexta-feira (24), na sede do consórcio, para tratar da organização do Fórum Intermunicipal de Igualdade Racial.

Na reunião, com mediação da vice-coordenadora Letícia Martins, de Itapevi; e de Simone de Carvalho, que representou a coordenadora do GT, Amanda França, também foi debatida a elaboração de uma cartilha regional de combate à intolerância religiosa. Sobre o tema, o grupo também aprovou a elaboração de uma nota sobre a intolerância religiosa ocorrida no Big Brother Brasil (BBB 23) na última segunda-feira (20), com o participante Fred Nicácio.