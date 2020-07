Portal do Trabalhador da zona Norte de Osasco começa a funcionar na segunda (27)

Foi entregue nesta quinta-feira (23), pela Prefeitura de Osasco, a unidade da zona Norte do Portal do Trabalhador, em um prédio de três andares na Avenida Presidente Costa e Silva, 372, no Jardim Helena Maria.

As atividades na nova unidade começarão na segunda-feira (27), inicialmente com atendimento limitado e regras de distanciamento, devido à pandemia de covid-19. Quando passar a atender na totalidade, deve receber de 300 a 400 pessoas por dia.

Um ato simbólico, em virtude da pandemia de covid-19, marcou a inauguração do Portal do Trabalhador da zona Norte. “Esse equipamento nos permitirá melhorar a qualidade de vida da população, uma vez que oferecemos treinamento, capacitação e oportunidades. Gradativamente vamos igualando as zonas Sul e Norte”, declarou o prefeito Rogério Lins (PODE).

O Portal do Trabalhador da zona Norte atenderá, inicialmente, casos relacionados ao Cadastro Único (atualização e novos cadastros). Para isso, é necessário fazer um agendamento prévio pela Central 156 ou telefone 3651-7080.

Além da nova unidade, Osasco tem Portais do Trabalhador no Centro e zona Sul.

Atendimento

Como medida de segurança durante a pandemia, funcionários e munícipes que comparecerem ao Portal do Trabalhador de Osasco terão a temperatura corporal aferida e o uso de máscara é obrigatório. Também foram disponibilizados dispensers com álcool em gel para higienização das mãos. Na área de espera, há lugares bloqueados para respeitar o distanciamento recomendando.

Após liberação das autoridades de saúde, o Portal do Trabalhador da zona Norte de Osasco funcionará em sua totalidade, inclusive com os cursos de formação inicial e as oficinas de qualificação profissional oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Esses cursos também estão disponíveis online. Basta acessar: setre.cursos.fatecosasco.edu.