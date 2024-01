Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas de operador de loja exclusivas para PCD

Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas de operador de...

O Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas em aberto para o cargo de operador de loja. As vagas são exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).

Os selecionados irão trabalhar com atendimento ao cliente, empacotamento de mercadorias, operação de caixa, reposição de mercadorias, corte de frios (de acordo com o perfil de cada candidato), entre outros.

Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. Não é preciso ter experiência.

O salário oferecido é de R$ 1.882,00, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e refeição no local. A jornada é de 7h20 diárias, com escalas 6×1 em vários horários.

Os interessados devem enviar CPF, ID da vaga (7394482) e laudo médico para o whatsapp (11) 94287-0324 até o dia 19 de janeiro e aguardar retorno do Portal.