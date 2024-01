Senai Barueri está com inscrições abertas para bolsas em cursos sobre rede de computadores

O Senai Barueri está com inscrições abertas para bolsas de estudos para o curso de Aperfeiçoamento Profissional Redes de Computadores – Implantação de Redes Locais.

O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à identificação de redes, pela sua abrangência, topologia e arquitetura, realizando a montagem da infraestrutura física da rede por meio do uso de ferramentas e dispositivos específicos e configurando serviços e protocolos visando a comunicação e conectividade entre os ativos de rede, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. Mais informações sobre o curso estão disponíveis no site do Senai. A turma começa dia 15 de fevereiro e as aulas serão de terça a quinta-feira, das 18h30 às 21h45, e na sexta-feira, das 18h30 às 20h45.

Este curso está na categoria Bolsas de Estudo, ou seja, é 100% gratuito. A matrícula é presencial, por ordem de chegada.

O Senai “José Ephim Mindlin” fica na Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h, e aos sábados das 7h30 às 13h. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de Endereço, Histórico Escolar ou Declaração Escolar. Alunos menores devem estar acompanhados de responsável no momento da matrícula.