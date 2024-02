Portal do Trabalhador de Osasco oferece 10 vagas de manobrista para PCD

O Portal do Trabalhador de Osasco anuncia nesta semana 10 vagas de manobrista exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os selecionados serão responsáveis por garantir que o estacionamento opere de forma segura, eficiente e organizada. As responsabilidades do cargo incluem a orientação e assistência aos clientes durante o processo de estacionamento, a organização do fluxo de tráfego no estacionamento e a garantia da segurança dos veículos e de seus ocupantes.

O salário oferecido é de R$ 1.987,33, além de vale-transporte, refeitório no local e assistência odontológica. A escala de trabalho e o horário serão combinados.

Os requisitos são: Ensino fundamental completo, e CNH categoria B. Não é preciso ter experiência.

Os interessados devem enviar CPF, ID da vaga (ID 7508525), currículo e laudo que comprove a deficiência para o Whatsapp 94287-0324 até o dia 9. Aqueles que estiverem dentro do perfil procurado pelo empregador receberão o contato de um atendente do Portal.