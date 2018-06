Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia reúne 60 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia divulgou 60 novas oportunidades de emprego no município e em cidades da região.

Publicidade

Algumas das vagas disponibilizadas são de ajudante de padeiro, assistente de vendas, auxiliar administrativo, encarregado de expedição, instalador de antenas, programador de internet, entre outras. Também estão abertas vagas para pessoas com deficiência (PCD) como escriturário, auxiliar de manutenção predial e atendente de farmácia.

Para se candidatar é preciso se cadastrar no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) levando documentos pessoais e currículo. Quem já possui cadastro deve lembrar de mantê-lo sempre atualizado para que o departamento de captação entre em contato com o candidato.

O PAT

Em Cotia, a população conta com posto do PAT na rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco, telefones 4703-0497 e 4243-7666, e na avenida Luís Sacramento, 624 (Regional de Caucaia do Alto), telefone 4611-0060.

Os PATs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Devido à procura, as vagas podem expirar rapidamente ou sofrer algum tipo de alteração por parte dos empregadores sem prévio aviso.