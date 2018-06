Extra oferece descontos para casais curtirem clima de romance no Dia dos Namorados

Extra oferece descontos para casais curtirem clima de romance no Dia dos...

Para comemorar o Dia dos Namorados, o Extra preparou descontos especiais para os apaixonados curtirem o clima de romance que a data traz, especialmente para quem gosta de aproveitar o aconchego de casa e pretende preparar algo especial para o “mozão”.

Somente hoje, 12 de junho, todos os vinhos, espumantes, queijos especiais e fondues estão com 30% de desconto para todos os clientes em todas as lojas da rede no estado de São Paulo.

Para presentear e enfeitar o ambiente, as orquídeas também estão com 20% de desconto.