Posto de vacinação no Osasco Plaza Shopping funciona até dia 30

O posto de vacinação contra Covid e gripe montado pela Prefeitura no Osasco Plaza Shopping (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro) funcionará até sexta-feira (30).

O horário de atendimento do serviço é 10h às 18 horas, exceto aos domingos.

Para se vacinar é preciso apresentar documento com foto. Menores devem estar acompanhados pelos pais, levar o cartão de vacina e documento de identificação.

A vacina contra a gripe integra a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023 e está disponível para pessoas a partir de seis meses de idade.

Já a imunização contra a covid-19 é com vacina bivalente e está disponível nessa fase para pessoas com e sem comorbidades com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas com imunossupressão (a partir de 12 anos), pessoas com deficiência permanente, profissionais da saúde, pessoas institucionalizadas e/ou sob medida socioeducativa e profissionais que atuam nestes sistemas.