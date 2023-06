Santana de Parnaíba terá “arraial” com música ao vivo e comidas típicas

O Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba realiza entre sexta-feira (30) e domingo (2) uma festa junina repleta de atrações, comidas típicas e diversão para toda a família.

O estacionamento da Bracel Fazendinha, também conhecido como Praça do Trabalhador (Avenida Tenente Marques 5.555), foi o local escolhido para a festança.

Na sexta-feira (30) e no sábado (1º), o evento começa às 18h. Já no domingo (2), a festa inicia às 14h. Além das comidas típicas de festa junina, haverá música ao vivo, brinquedos para as crianças, entre outras atrações.

