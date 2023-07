Poupatempo de Osasco completa 15 anos com mais de 16 milhões de serviços prestados

Poupatempo de Osasco completa 15 anos com mais de 16 milhões de...

O Poupatempo de Osasco completa 15 anos de funcionamento neste sábado (15). O posto já registrou desde a abertura 16,4 milhões de atendimentos, sendo 195 mil deles prestados somente no primeiro semestre deste ano, cerca de 32 mil mensalmente.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é necessário agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

O Poupatempo de Osasco fica na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 – Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo Digital

Atualmente, de forma digital, o Poupatempo disponibiliza mais de 265 serviços como a renovação de CNH, pesquisa de débitos e pontos na CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais, entre outros.