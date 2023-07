Festa julina em parque de Barueri terá bingo, quadrilha, música ao vivo e comidas típicas neste sábado

O Parque da Maturidade de Barueri, localizado no bairro Parque Santa Lúcia, recebe neste sábado (15), a partir das 11h, a segunda edição de sua festa julina, organizada pela Secretaria da Família da cidade. A entrada é gratuita.

Haverá rodadas de bingo; brincadeiras como quadrilha, pescaria e boca do palhaço; música ao vivo com os grupos Mistura Brasileira e Banda Rafas – que fará duas apresentações -; e ainda a exibição de um grupo de carimbó, que é um ritmo musical do Pará.

Os frequentadores poderão se deliciar também nas barracas de comidas e bebidas típicas. Entre elas: milho, churrasco, cachorro-quente, pastel, vinho quente, quentão, pipoca, batata chips, doces variados e bebidas frias.

Haverá ônibus gratuito para todos os frequentadores partindo do Terminal Rodoferroviário do Centro de Barueri ida e volta das 10h às 20h.

Confira a programação completa da festa julina do Parque da Maturidade de Barueri:

12h – Primeira rodada de bingo;

12h30 – Grupo Musical Mistura Brasileira;

14h – Grupo de carimbó;

14h30 – Banda Rafas;

16h – Quadrilha;

16h30 – Banda Rafas.