Poupatempo de Osasco não funciona nesta sexta-feira (19), feriado de aniversário da cidade

Nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, o Poupatempo de Osasco estará fechado devido ao feriado municipal em comemoração aos 59 anos de emancipação da cidade. No sábado (20), a unidade funciona normalmente, em seu horário habitual, mediante agendamento.

Os atendimentos no Poupatempo são realizados apenas para serviços que dependem da presença do cidadão e com data e hora previamente agendados pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital.

Pelos canais digitais do Poupatempo é possível acessar mais de 120 opções de serviços online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento de veículos, entre outros.

O Poupatempo de Osasco fica junto ao estacionamento do Shopping União, na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e sábados, das 7h às 13h.