Poupatempo e Detran entregam mais de 120 mil RGs e CNHs via Correios

Mais de 120 mil documentos, entre RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já foram entregues via Correios. O envio é resultado de uma ação do Poupatempo, em parceria com o Detran.SP, que teve início no dia 20 de julho.

A inciativa tem por objetivo liberar documentos que foram emitidos neste ano, mas ficaram retidos, devido à suspensão dos atendimentos presenciais durante a pandemia de covid-19. O envio por Correios deve ainda evitar aglomerações quando as unidades forem reabertas.

Em dez dias, foram postados pelos Correios, sem nenhum custo para os cidadãos, 100 mil RGs e 22 mil CNHs. Com a medida, o Poupatempo pretende entregar 195 mil documentos em todo estado, sendo 130 mil RGs e 65 mil CNHs.

“Com a entrega dos documentos pelos Correios, o cidadão não precisa se preocupar em ir até o Poupatempo ou Detran para retirar seu RG ou sua CNH, garantindo assim mais conforto e segurança à população, neste momento em que o isolamento social é a principal arma que temos contra o vírus”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa de tecnologia da informação do governo do estado.

A entrega dos documentos é realizada por etapas, nos endereços de cadastro dos usuários. Quem teve RG ou CNH emitidos neste ano, antes da pandemia de covid-19, e não receber o documento até o dia 10 de agosto, pode entrar em contato com o Poupatempo pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br), no Fale Conosco.