Uber lança modalidade “Táxi” em São Paulo

Nesta quinta-feira (30), a Uber anunciou que vai incluir a modalidade “Táxi” no Brasil. Reconhecido no mercado como “inimigo” dos taxistas, o aplicativo de transporte individual passa a oferecer corridas da categoria para os usuários a partir da próxima semana.

Inicialmente, a nova modalidade será disponibilizada na cidade de São Paulo. Os taxistas credenciados na Prefeitura poderão baixar o aplicativo para motoristas, o Uber Driver, e realizarem o cadastro na plataforma.

“O Uber Taxi é um pedido recorrente dos nossos clientes corporativos, que gostariam de poder usar esse serviço contando com ferramentas como o compartilhamento de viagens em tempo real e outros recursos de segurança do aplicativo”, diz Claudia Woods, diretora geral da Uber no Brasil.

Publicidade

De acordo com a empresa, os preços das corridas na modalidade Uber Táxi serão diferentes dos que são cobrados nas outras categorias. Eles devem seguir a tabela de tarifas baseadas no taxímetro, seguindo a legislação municipal.

Inicialmente, serão aceitos apenas pagamentos por meios digitais, como cartão e Uber Cash. Como o preço é calculado pelo taxímetro, na categoria Uber Taxi o aplicativo vai mostrar um intervalo estimado de valores (R$ 24 – R$ 31, por exemplo), que podem mudar de acordo com as condições da viagem.

Inédito no Brasil, o Uber Táxi já está disponível em algumas cidades de outros países, como Tóquio, Madri e Atenas. Na América Latina, Santiago, no Chile, já conta com a modalidade. Ainda não há informação sobre lançamento da modalidade em outras cidades brasileiras.