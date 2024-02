Poupatempo Osasco passa a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

Mais seis postos de atendimento passam a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Estado de São Paulo nesta segunda-feira (5), entre eles, o Poupatempo Osasco. Na semana passada, o Governo paulista iniciou o projeto-piloto para oferecer ao cidadão o novo documento e incluiu o posto de emissão do Ganha Tempo de Barueri na primeira lista de autorizados a emitir no novo documento.

Para solicitar a CIN, é necessário fazer o agendamento exclusivamente pelo aplicativo para celulares Poupatempo SP.GOV.BR. No dia agendado, os cidadãos devem se dirigir ao local escolhido levando consigo a certidão de nascimento ou de casamento.

Para solicitar a CIN no estado de São Paulo será necessário preencher alguns requisitos, como ter uma conta GOV.BR no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal – onde os dados devem estar idênticos aos da certidão de nascimento ou de casamento –, além de não ter outra solicitação da CIN em andamento.

A Carteira de Identidade Nacional adota o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como Registro Geral Nacional, acabando com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzindo possibilidades de fraudes. A primeira via da CIN é gratuita.