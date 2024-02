Reforma da UBS da Vila Ayrosa deve ser entregue em maio

As obras de reforma e ampliação da UBS Otacílio Firmino Lopes, localizada na Rua Granada, Vila Ayrosa, estão previstas para serem entregues no mês de maio, de acordo com a administração municipal. Os serviços de modernização desta unidade de saúde são subsidiados pela iniciativa privada.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado dos vereadores Cristiane

Celegato, Batista Comunidade e Pelé da Cândida, visitou as obras. “Estamos em uma unidade de saúde que tem mais de 40 anos de construção e nunca havia passado por obras de modernização e uma reforma estrutural. Com previsão de entrega para maio, teremos uma nova e maior unidade de saúde para atender mais e melhor”, declarou Lins.

O espaço será totalmente modernizado e ganhará acessibilidade para melhor atender a população do bairro e entorno. O projeto também conta com a ampliação do número de salas e consultórios.