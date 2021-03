Poupatempos de Osasco, Carapicuíba e Cotia fecham a partir deste sábado

A partir deste sábado (6), as 82 unidades do Poupatempo, entre eles em Osasco, Carapicuíba e Cotia, ficarão fechados, devido à regressão do estado para a fase vermelha do Plano São Paulo.

publicidade

A medida é válida até 19 de março, quando nova reclassificação das regiões deve ser anunciada. Os agendamentos realizados para estas datas estão automaticamente cancelados.

Vale lembrar que o Poupatempo oferece mais de 120 serviços online, que podem ser realizados sem sair de casa, 24h por dia, 7 dias por semana. O acesso pode ser realizado pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

publicidade

>>> Leia também: Empresários de Osasco e região questionam volta à fase Vermelha do Plano São Paulo