“Pra recuperar minha saúde, precisei me defender”, diz Dani Calabresa sobre assédio de Marcius Melhem

A humorista Dani Calabresa se manifestou, na tarde desta sexta-feira (4), sobre reportagem que detalha o suposto assédio sexual e moral sofrido por ela por parte do também humorista Marcius Melhem, que era diretor do departamento de humor da TV Globo.

“Nunca quis ser vista como uma mulher assediada. Mas, para recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, DÁ MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!”, postou Dani Calabresa no Instagram

A humorista vem recebendo uma série de apoios de famosos desde a publicação da reportagem que, baseada em entrevistas com dezenas de testemunhas, amigos e colegas de trabalho, detalha supostos abusos cometidos por Marcius Melhem contra Dani Calabresa e outras artistas da Globo.

Em uma ocasião, durante uma festa, ele tentou beijá-la, agarrá-la, chegou a lamber o rosto dela e a fez encostar a mão em seu pênis, segundo a matéria. A artista fugia dos assédios de Melhem, que dizia que a culpa era dela. “Quem mandou você estar muito gostosa?”.

Com as recusas de Calabresa, Marcius Melhem teria agido para boicotar projetos dela na emissora. A humorista ficou depressiva e tinha crises de choro. Até que resolveu denunciar para a direção da emissora os assédios sofridos.

Melhem admite ter cometido erros, mas fala também em “mentiras e distorções” nas acusações contra ele.