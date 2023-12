Praça das Artes de Barueri apresenta espetáculo de dança nesta terça (5) e quarta (6)

A Praça das Artes de Barueri apresenta nesta terça (5) e quarta-feira (6), às 20h30, o espetáculo de dança Masala, da companhia Beth Ballet.

A apresentação será uma mistura de temperos, aromas, sabores e cores, tendo a Índia como pano de fundo.

A princesa Jodhaa, do Reino do Rajastão vai se casar, segundo as tradições, com o príncipe de Kapurtala – Akbar. Como presente, os noivos recebem pedras preciosas, aves exóticas, um ídolo de ouro e uma surpresa que eles jamais haviam visto: um filme de Bollywood.

A escola Beth Ballet, que desde 1976 apresenta espetáculos diferentes na cidade, traz dessa vez para o público uma experiência que funde as modalidades Ballet, Jazz e Sapateado Americano com a rica cultura indiana.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.