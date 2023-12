Motorista embriagado é preso após atropelar PM em Osasco

Um motorista bêbado foi detido em flagrante após atropelar um policial militar, na Vila Menk, em Osasco. O acidente aconteceu na manhã do sábado (2), rua Roberto Pinto Sobrinho.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo invadiu a faixa contrária logo após fazer uma curva e atingiu em cheio o motociclista.

Com o impacto, o PM voa da motocicleta e cai no chão desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Osasco, e não há informações sobre seu quadro de saúde.

Já o condutor do veículo foi submetido a um teste de bafômetro que confirmou o uso de álcool. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele não era habilidade para dirigir veículo de automotor. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.