Sidney Magal faz show gratuito no SESI Osasco na sexta-feira

O campo de futebol do SESI Osasco recebe nesta sexta-feira, 8 de dezembro, uma apresentação gratuita do cantor Sidney Magal. A atração começa às 20h, e os ingressos gratuitos devem ser reservados com antecedência (confira abaixo).

publicidade

O show “Rádio do Magal” é para relembrar grandes canções do rádio. É assim que se define a apresentação de Sidney Magal em sua inédita apresentação no SESI. Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, o cantor vem com um espetáculo que relembra sucessos de sua carreira e de artistas que dominavam as paradas de sucesso.

“Quero mostrar o quão alegre e importante foi o momento do rádio na nossa carreira. Muitos dos sucessos como ‘Meu Sangue Ferve’, ‘Tenho’ e ‘Sandra Rosa Madalena’ perduram por 40 anos no gogó da galera, porque foi a rádio quem estourou e fez parte do dia a dia de milhões de pessoas”, destaca Sidney Magal.

publicidade

Reserve aqui os ingressos gratuitos.

SERVIÇO:

Show gratuito – Sidney Magal

publicidade

Quando: 8 de dezembro, sábado, 20h

Local: campo de futebol do SESI Osasco (entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri)

Reservas de ingressos gratuitos pelo Meu SESI: https://meusesi.sesisp.org.br/evento-reserva-informacao/841054bb-1aff-4418-68f8-08dbd4ca0b30