Quarta-feira (6) tem seleção no Centro de Barueri para 260 vagas de auxiliar de logística

Uma empresa de distribuição de medicamentos está com 260 vagas abertas de auxiliar de logística, e a seleção será realizada pela Casa do Trabalhador de Barueri nesta quarta-feira (6). Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos e ter o ensino médio completo.

A empresa oferece remuneração de R$ 1.787, vale transporte, fretado, vale alimentação ou vale-refeição no valor de R$ 19 por dia, convênio médico, convênio odontológico e cesta básica.

Os selecionados vão trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. Quem optar pelo período noturno, os horários são: de segunda a sexta-feira das 18h30 às 3h48 ou das 22h às 7h15.

As oportunidades não exigem experiência na função, mas será um diferencial para quem tiver. As vagas são para atuar em Osasco, mas com mudança programada para trabalhar na nova unidade da empresa, que não teve o nome divulgado, em Cajamar no início do ano que vem.

O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira(6), a partir das 9h, no Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro de Barueri). Os interessados devem comparecer no local das 9h às 11h com documentos pessoais, caneta e currículo atualizado.