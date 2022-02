“Praia” em Cotia: parque aquático inaugura piscina com ondas e água aquecida dia 26

No dia 26 de fevereiro o parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, vai inaugurar a Praia da Mata: primeira praia artificial com água aquecida e ondas da região.

Para o público aproveitar a nova atração, o Thermas da Mata preparou uma programação especial no dia da inauguração. Os visitantes vão poder apreciar muita música ao som do grupo Bom Gosto, Swing do Bixo e DJ Mulher Filé.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 90 e podem ser adquiridos até o dia 14 de fevereiro no site Thermas da Mata. Já os sócios do estabelecimento, que não querem perder a estreia da atração, basta fazer o agendamento também pelo site do parque aquático.

Ainda no dia 26 de fevereiro serão inauguradas 1 mil vagas de estacionamento para melhor comodidade do público. Recentemente, o Thermas da Mata lançou ainda outras duas atrações: a Praça das Águas e o toboágua musical.

O parque aquático Thermas da Mata fica na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares. Mais informações: thermasdamata.com.br.