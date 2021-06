Prazo para inscrições em concurso público com 433 vagas em Osasco termina na segunda-feira (28)

Termina nesta segunda-feira (28) o prazo para as inscrições no concurso público com 433 vagas, da Prefeitura de Osasco. As oportunidades são para trabalhar em escolas municipais.

Há oportunidades para os cargos de cozinheiro (130 vagas), servente de escola (100) e zelador de escola (53). Para estes cargos é necessário ter ensino fundamental incompleto até a quarta série. O salário é de R$ 1.076,33 mais abono que por lei complementa a remuneração de funcionários do município para pelo menos 1.250,15.

Exigem ensino médio as funções de inspetor de alunos (70 vagas, salário de R$ 1.076,33 mais abono) e oficial de escola (80 vagas, remuneração de 1.379,70).

Como se inscrever no concurso público em Osasco com 433 vagas:

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Vunesp. A taxa para os candidatos aos cargos de ensino fundamental incompleto é de R$ 44,50 e os de nível médio, R$ 56,50.

