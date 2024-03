Prefeito de Jandira é internado com pneumonia

O prefeito de Jandira, Henri Hajime Sato, o Dr. Sato (PSDB), foi internado após receber o diagnóstico de pneumonia. Nesta segunda-feira (25), o político publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre seu quadro de saúde e tranquilizar a população.

publicidade

Dr. Sato explicou que trata-se da segunda internação recente devido a problemas de saúde. “Recentemente tive um problema envolvendo a minha pressão arterial chamado de crise hipertensiva. Fiquei internado para regularização e, após 10 dias da minha alta, comecei a ter dores nas costas de forte intensidade, tosse, dores de cabeça e falta de ar”, revelou.

Ele contou que procurou o médico e foi quando recebeu o diagnóstico de pneumonia. No vídeo gravado no leito do hospital, o prefeito de Jandira disse que está em tratamento contra a doença e está bem.

publicidade

“Em breve estaremos juntos e 100%”, declarou. “Estou mais do que nunca determinado a lutar pela nossa cidade. Juntos, vamos seguir enfrentando cada desafio com coragem e determinação”, pontou.