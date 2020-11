Prefeito flagra despejo de entulho e faz porcalhão recolher tudo: “Itapevi não é lixão”

O prefeito Igor Soares (Podemos) flagrou o motorista de uma kombi despejando entulho irregularmente na via pública em Itapevi e fez o “porcalhão” recolher o material, na tarde deste domingo (8). “Itapevi não é lixão, tem que ter respeito com o povo desta cidade”, declarou.

O caso aconteceu no Jardim Santa Rita. “Acabei de flagrar descarte irregular de entulho no Santa Rita e o motorista só sairá do local quando recolher todo o entulho e colocar no seu veículo”, postou Igor Soares nas redes sociais.

No município, quem for flagrado despejando entulho irregularmente pode ser multado em mais de R$ 15 mil.

