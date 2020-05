Prefeitos de Osasco, Carapicuíba, Itapevi e Cotia discutem plano de retomada das atividades anunciado por Doria

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, de Carapicuíba, Marcos Neves, de Itapevi, Igor Soares, de Cotia, Rogério Franco, e de Cajamar, Danilo Joan, estiveram no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira (27), com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para discutir o plano de retomada gradual das atividades anunciado por Doria.

De acordo com Rogério Franco, os prefeitos se reuniram com o secretário para defender que as cidades sejam beneficiadas com a flexibilização da quarentena.

“Viemos até aqui para falar do plano de retomada das atividades econômicas do Estado de SP e defender que nossas cidades sejam beneficiadas pela flexibilização da quarentena”, declarou o prefeito de Cotia nas redes sociais.

Segundo o plano de reabertura gradual anunciado nesta quarta pelo governo do estado, a Grande São Paulo, que contempla esses municípios, não poderá flexibilizar a quarentena até o dia 15 de junho. A região está classificada na Fase 1 do plano, que permite somente o funcionamento de serviços essenciais, até que seja realizada uma nova avaliação.