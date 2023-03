Prefeitos de Osasco e Carapicuíba se unem para resolver o problema das enchentes

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins; o de Barueri, Rubens Furlan; e o de Carapicuíba, Marcos Neves vão unir esforços para as intervenções necessárias para combater as enchentes nas áreas de limite dos municípios.

Lins e Neves estiveram no governo do Estado na semana passada, onde se reuniram com o subsecretário de convênios da Secretaria de Relações Institucionais, Ronaldo Camargo, e também com DAEE (Departamento de Água e Esgoto) representado pela Mara Regina Samensatto Ramos, superintendente. Segundo Neves, foi solicitada ajuda do governo estadual para a limpeza do piscinão do Gopiúva e do córrego que chega às proximidades do KM 21, e também as obras no Rio Cotia, com objetivo de prevenir novos alagamentos. Ainda de acordo com Neves, já está marcada para essa semana uma reunião com o prefeito Furlan a respeito das obras no Maria Helena, que fica no limite entre as duas cidades.

“As chuvas acima da média de terça-feira causaram muitos problemas nas divisas com Osasco e Barueri. Foram aproximadamente 100 milímetros de fortes chuvas em 1h30”, lembra o prefeito carapicuibano, reforçando que as equipes da Prefeitura de Carapicuíba continuam na força tarefa para realizar a limpeza dos bairros mais prejudicados e auxílio das famílias que sofreram com os alagamentos.

