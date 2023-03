Instituto CCR inicia oficina de grafite em Osasco

O Instituto CCR, entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR (concessionária da Castello, Raposo e Rodoanel), em parceria com a ONG Amigos da Esperança, está oferecendo para 14 jovens da comunidade uma oficina de capacitação em grafite.

Trata-se do projeto Comunidades Criativas, que iniciou a oficina no último dia 17, sob a monitoria do artista visual Jamil Santos, na sede da Ong, no Jardim Santa Maria (zona sul de Osasco).

O Comunidades Criativas utiliza o grafite como meio de expressão sobre a Diversidade e a Inclusão e conta com o apoio do Instituto CCR, no trecho CCR ViaOeste.

Todos os envolvidos estão agora na fase de produção criativa do projeto com a elaboração de desenhos individuais sobre diversidade e inclusão. Em breve, será aberta uma votação popular pela internet para definir a ilustração vencedora que servirá de inspiração para a atividade do Dia do Grafite, que ocorre logo em seguida, quando o muro da unidade será grafitado com uma arte exclusiva dos alunos.

Para o responsável pela produção do Comunidades Criativas, Allan de Amorim, abordar os temas diversidade e inclusão é dar voz e marcar presença trazendo um tema atual através de uma expressão artística que reflete também a estética local.

“Além de estimular a reflexão sobre um tema muito relevante para a sociedade, a iniciativa tem ainda dois importantes atributos, a liberdade criativa e o pertencimento. O primeiro com as ilustrações individuais, e o segundo com a experiência coletiva de grafitar o muro da sua própria instituição, um presente em forma de arte para a sua comunidade”, avalia Allan.